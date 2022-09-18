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Şişecam, otomotiv yenileme camlarını Automechanika 2022 Fuarı'nda sergiledi

18.09.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişecam, otomotiv yenileme camlarını Automechanika 2022 Fuarı'nda sergiledi

İSTANBUL (AA) - Şişecam, otomotiv servis endüstrisinin önemli fuarlarından Automechanika 2022 Fuarı'na katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam, otomotiv üreticilerine en üstün kalitede ürünler sunmaya devam ediyor.

Avrupa'da da önemli otomotiv üreticilerinin tedarikçisi konumunda olan Şişecam, 13-17 Eylül'de Frankurt’ta düzenlenen Automechanika 2022 Fuarı'nda yerini aldı. Tüm otomotiv üretim ve onarım profesyonellerini bir araya getiren fuarda Şişecam, 5 gün boyunca otomotiv yenileme camlarıyla ilgili bilgi vererek standında otomotiv yenileme camları ürünlerini sergiledi.

55'i aşkın katılımcı ülke, 700'den fazla katılımcı ve 20 bini aşkın ziyaretçinin katıldığı fuarda Şişecam; imalat endüstrisi, tamir atölyeleri ve otomotiv ticareti alanındaki şirketler ile bir araya gelerek yeni teknolojiler ve trendler hakkında bilgi verdi.

Şişecam, sürdürülebilir değer yaratma hedefi doğrultusunda, teknolojik camlar ile otomotiv sektöründe yeni ufuklar açılması ve gelişen elektrikli araç sektörüne ince camlar ile girdi verilerek enerji tüketiminin azaltılmasını hedefliyor. Bu kapsamda Şişecam, ürettiği camlarla otomobillerde ısı ve yakıt tüketiminin kontrolünü sağlayarak karbon salınımına azaltıcı katkıda bulunuyor.

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