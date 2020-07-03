Şişecam TSE’den "Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi" alan ilk cam üreticisi oldu

Kılavuz kapsamındaki "Korunma ve Kontrol Önlemleri", "Uygulamaya yönelik önlemler", "Eğitim", "Atık Yönetimi", "Sosyal ve Ortak Kullanım Alanları", "Temizlik", "İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları" gibi ana başlıklarda gerçekleştirilen denetim sonucunda, üst düzeyde önlem ve uygulamayı hayata geçiren Şişecam’ın Mersin’deki cam ambalaj üretim tesisi Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazandı.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, topluluk bünyesinde Cam Ambalaj Grubu’nda faaliyet gösteren Anadolu Cam Sanayii AŞ Mersin Fabrikası TSE tarafından yayınlanan Kovid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’ndaki koşulları sağladığı için kabul edilen başvurusu sonrasında, enstitünün detaylı kontrolünden geçti.

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu, küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başlangıcından bu yana hayata geçirdiği en üst düzeydeki önlem ve uygulamalarla Türk Standardları Enstitüsü'nden (TSE) "Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi" alan ilk cam üreticisi oldu.

- Diğer Şişecam tesisleri de Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi alacak

Açıklamaya göre, Mersin’deki cam ambalaj üretim tesisinin ardından Şişecam’ın diğer tesisleri de denetim ve onay süreçlerinin tamamlanmasıyla Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi alacak.

Salgının başlangıcından bu yana ilgili tüm resmi kurumlar tarafından yapılan yönlendirmeleri yakından takip eden ve belirlenen tüm önlemleri titizlikle uygulayan Şişecam, topluluğun genel müdürü başkanlığındaki icra kurulu üyelerinden oluşan "Acil Durum Koordinasyon Komitesi" tarafından alınan kararları hızla uyguluyor ve hazırlanan "Salgın Eylem Planı" çerçevesinde aksiyonlar alıyor.

Bugüne kadar gerek tüm üretim tesislerinde gerekse genel merkezinde çalışanlarının sağlığını korumak ve iş sürekliliğini sağlamak amacıyla birçok önemli aksiyonu hayata geçiren Şişecam, Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının resmi olarak açıklanmasından önce önlemleri almaya başlayarak, kişisel koruyucu malzemelerin dağıtılması, dezenfektanların kullanımının yaygınlaştırılması ve ateş ölçümü gibi kararlarla Kovid-19 virüsüne karşı koruyucu aksiyonları hızla uygulamaya koydu.