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Şişecam'a "İhracat Şampiyonu" ödülü

23.09.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişecam'a "İhracat Şampiyonu" ödülü

İSTANBUL (AA) - Şişecam, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "İhracat Şampiyonları" ödül töreninde "Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri" kategorisinde ihracat lideri ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Güralp, Şişecam Dış Ticaret adına ödülü, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve TİM Başkanı İsmail Gülle'den aldı.

Şişecam, 2020 yılında 4,9 milyon ton cam, 2,2 milyon ton soda ve 4,1 milyon ton endüstriyel ham madde üretimi yaparak cam sektörünün toplam ihracatının yüzde 30’unu gerçekleştirdi. Şişecam’ın tüm faaliyet alanlarında Türkiye’den gerçekleştirdiği ihracatı yürüten şirketi Şişecam Dış Ticaret, Türkiye genelinde “Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri” kategorisinde Türkiye'nin en büyük ihracatçısı ve sektör birincisi oldu.

Şişecam, salgın döneminde küresel ölçekte oluşan sıra dışı koşullara rağmen girdi verdiği lokomotif sektörlerin büyümesini destekleyecek yatırımlarına, katma değerli ürünleriyle iç-dış talebi karşılayarak büyümeye ve ihracata aralıksız devam etti.

2020 yılında Şişecam’ın satış gelirleri 21,3 milyar TL'ye ulaşırken, Türkiye’den yapılan ihracat ile yurt dışı üretimden satışların toplamını ifade eden uluslararası satışları 1,8 milyar dolar oldu. Uluslararası satışlarının toplam satışları içindeki payı yüzde 61 seviyesine ulaştı.

Satışların bölgesel dağılımı ise yüzde 87 Avrupa, yüzde 3 Afrika ve Orta Doğu, yüzde 7 Asya-Okyanusya ve yüzde 3 Amerika olarak gerçekleşti. Güçlü mali yapısı sayesinde yatırımlarına ara vermeden devam eden Şişecam, faaliyet döneminde 1,9 milyar TL tutarında yatırım yaptı.

85 yılı aşan deneyimi, 22 bin çalışanı, dört kıtaya yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeye ulaşan satışlarıyla dünya pazarlarında Türkiye’yi temsil eden Şişecam, salgın nedeniyle ezberleri bozan 2020 yılında da paydaşları için sürdürülebilir değer yaratan ürün ve teknolojileri ile başarılı performansını sürdürdü.

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