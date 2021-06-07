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Şişecam'dan Macaristan'a 255 milyon avroluk yatırım

07.06.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerçekleştirilecek cam ambalaj tesisi yatırımı ile hem Macaristan hem de Avrupa'da artan cam ambalaj talebinin karşılanması hedefleniyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ (Şişecam), yıllık 330 bin ton net üretim kapasiteli, yaklaşık 255 milyon avro tutarında Avrupa'daki ilk cam ambalaj fabrikası yatırımının Macaristan'da yapılmasına karar verdi.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında "Şirketimizin yönetim kurulu toplantısında küresel cam ambalaj pazarının önemli bir hacmine sahip Avrupa pazarındaki fırsatları değerlendirmek amacıyla iki fırınlı ve yıllık 330 bin ton net üretim kapasiteli, işletme sermayesi gereksinimleri dahil yaklaşık 255 milyon avro tutarında Avrupa'daki ilk cam ambalaj fabrikası yatırımının Macaristan'da yapılmasına ve yatırımın gerçekleştirilmesi amacıyla da Macaristan'da yüzde 100 hissedarlık ile şirket kurulmasına karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada, Avrupa'daki bu ilk cam ambalaj tesis yatırımında ilk fırının 2023'te operasyona başlaması, 2025 yılı itibarıyla tesisin tam kapasiteye ulaşması ve gerçekleştirilecek cam ambalaj tesisi yatırımıyla hem Macaristan hem de Avrupa'da artan cam ambalaj talebinin karşılanmasının hedeflendiği kaydedildi.

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