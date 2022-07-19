Şişecam'dan Yatağan'da 400 dönümlük hatıra ormanı

İSTANBUL (AA) - Şişecam, Yatağan Çayboyu Şefliği, Gübbey mevkinde 400 dönüm arazi üzerine Şişecam Hatıra Ormanı oluşturdu.

Şişecam açıklamasına göre, tüm faaliyetlerini Care For Next sürdürülebilirlik stratejisi ile uyumlu olarak ve değer yaratma yaklaşımı çerçevesinde şekillendiren şirket, geçen yıl Türkiye'nin farklı yerlerinde meydana gelen orman yangınları sonrası gelecek nesillere nefes olmak için fidan desteği sözü vermişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, iklim değişikliğinin yarattığı çevre sorunlarının yanı sıra insan eliyle de gün geçtikçe kaynakları tükenen dünya için çevre ve sürdürülebilirlik adına atılan her olumlu adımın öneminin büyük olduğunu kaydetti.

Kırman, "Tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik odağı ile yürüten bir şirket olarak geçtiğimiz yıl yaşanan yangınların ardından ormanları ve umudu yeşertmek için fidan bağışı sözü vermiştik. Bu sözümüzü tuttuk ve Yatağan'da 400 dönüm arazi üzerine bir hatıra ormanı oluşturduk." değerlendirmesinde bulundu.

Herkesin birincil evi olan "gezegeni korumanın", sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerinin merkezine alan Şişecam'ın 3 temel önceliğinden biri olduğunu aktaran Kırman, şunları kaydetti:

"Bu yaklaşım doğrultusunda dünyamızı korumaya yönelik inisiyatif alıyor, dokunduğumuz her alanda çevreci projeleri hayata geçirmek için durmaksızın çalışıyoruz. Geçen yıl da Türkiye’nin bugüne kadar yaşadığı en büyük orman yangınıyla kaybettiğimiz canların ve habitatın üzüntüsünü yüreğimizde hissetmiş, ülkemize fidan bağışı sözü vermiştik. Bu sözümüzü yerine getirerek Muğla ili, Yatağan Çayboyu Şefliği, Gübbey mevkinde Şişecam Hatıra Ormanı'nı oluşturmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

- "Diktiğimiz fidanlarla umutları yeşertmeyi hedefliyoruz"

Ahmet Kırman, Şişecam'ın, uzun yıllardır üretim tesislerinin olduğu alanlarda ağaçlandırma çalışmalarını sürdürdüğünü aktararak, Şişecam'a ait tüm tesislerin sınırları içerisinde ortalama 5 ila 10 dönümlük alanı ağaçlandırmaya ayırdıklarını ve faaliyet gösterdikleri bölgeleri daha yeşil hale getirmek için fidan dikimi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Muğla, Yatağan ve İstanbul-Yalıköy bölgesinde 2000 yılında başlattıkları ağaçlandırma çalışmalarıyla hayata geçirdikleri ormanlık alanların 368 dönüme ulaştığını aktaran Kırman, "Ülkemizde, Mersin’den Kırklareli’ne, Balıkesir’den Yenişehir’e üretim faaliyeti gösterdiğimiz her şehirde ağaçlandırma çalışmalarımıza devam ediyor, her yıl binlerce fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Yatağan’da 400 dönüm üzerine oluşturduğumuz ormanın da canlılar için yeni bir yaşam alanı, gelecek nesiller için nefes olmasını diliyor, diktiğimiz fidanlarla umutları yeşertmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

