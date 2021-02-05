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Şişecam'ın V-Block teknolojisi Paşabahçe ürünlerinde kullanılacak

05.02.2021 10:32 | Son Güncelleme:
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Şişecam Bilim Teknoloji ve Tasarım Merkezi'nde geliştirilen V-Block teknolojisi, özel formülü ve uygulama tekniği sayesinde 7/24 hijyen sağlıyor - Paşabahçe'nin V-Block ürün serisi meşrubat, su, çay bardakları, çay tabağı, kulplu bardaklar, kaseler gibi bir çok farklı üründen oluşuyor

İSTANBUL (AA) - Şişecam'ın geliştirdiği, cam yüzeylerdeki virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren özel kaplama teknolojisi V-Block, Paşabahçe ile hayat bulacak.

Paşabahçe'den yapılan açıklamaya göre şirket, yaşama değer katan ürünlerini tüketicilerde buluşturmaya devam ediyor.

Bu çerçevede Şişecam Bilim Teknoloji ve Tasarım Merkezi'nin geliştirdiği, cam yüzeylerdeki virüs ve bakterilere karşı 7/24 etkili yüzde 100 yerli V-Block teknolojisi, Şişecam'ın cam ev eşyası alanındaki markası Paşabahçe ürünlerinde kullanılacak.

Paşabahçe'nin V-Block ürün serisi meşrubat, su, çay bardakları, çay tabağı, kulplu bardaklar, kaseler gibi birçok farklı üründen oluşuyor.

Camın doğallığını ve saflığını yenilikçi bir hijyen teknolojisiyle buluşturan V-Block ürün serisi, sağlığa öncelik verirken tasarımlarıyla da göze hitap ediyor.

Maksimum hijyen ve koruma sağlayan ürünler, ailelerini virüs ve bakterilerden korumak isteyen tüketicilere büyük rahatlık sunuyor.

Salgın döneminde evde, otelde, restoranda, hayata karışılan her yerde cam ev eşyası ürünleri aracılığıyla bulaş kaygılarına son vermesi hedeflenen V-Block teknolojisine sahip cam ev eşyası ürünlerinin, küresel salgına karşı sürdürülen mücadeleye de önemli ölçüde katkı sağlaması amaçlanıyor.

Paşabahçe'nin V-Block teknolojisine sahip ultra hijyen sağlayan ürünleri, dünyanın ilk antimikrobiyal kaplamalı cam ev eşyası ürün grubu olma özelliğine de sahip bulunuyor.

Bu ay Türkiye'de müşterilerle buluşan V-Block ürünlerinin yurt dışı satışlarına da başlanacak.

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