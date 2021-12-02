Sisi: Seren Serengil Yaşar İpek'e hâlâ aşık

Seren Serengil, yakalandığı Dumping Sendromu’yla mücadele ediyor. 44 kiloya düşen Serengil, gün geçtikçe durumunun kötüye gittiğini açıklamış ve yanlış ameliyat olduğunu itiraf etmişti. Bu konu gündemdeyken Seren Serengil'in eski dostu Seyhan Soylu ilginç iddialarda bulundu.

Seyhan Soylu açıklamasında "Seren'in kavgalı olarak ayrıldığı eşinin de bu duruma üzüldüğü haberleri geliyor kulağıma. Seren'in hayatındaki en büyük aşkıdır Yaşar İpek ve halen de aşık. Bana bunu itiraf etti. Seren Serengil aşkından dolayı ekranda olmasının sebebi bu" dedi.

Sisi açıklamasının devamında "Yaşar İpek bu süreçte her anlamda yanındayım mesajı atmış" iddiasında bulundu.

Sisi Serengil'in yeni sevgilisi Mustafa'yı ise Dadı dizisindeki Gülben Ergen-Haldun Dormen ilişkisine benzetti.



