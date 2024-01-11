YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Sisin etkili olduğu Kapadokya dron ile görüntülendi

Sisin etkili olduğu Kapadokya dron ile görüntülendi

11.01.2024 14:19 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın ve Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde oluşan sis turistler için farklı bir görsel şölen oluşturdu.

Sisin etkili olduğu Kapadokya dron ile görüntülendi

Sisler içinde kaybolan Uçhisar Kalesi de drone ile havadan görüntülendi. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle yerli ve yabancı turistlere her mevsim güzel manzara sunan Kapadokya’da bugün de sis etkili oldu. Kapadokya bölgesinin önemli destinasyonları arasında yer ve dünyanın en büyük doğal gökdeleni niteliğindeki Uçhisar Kalesi ve çevresinde etkili olan sis, bölgeyi gelen yerli ve yabancı turistler için de farklı bir görsel şölen sundu.

BALON TURLARI İPTAL

Kapadokya’da bölgesinde sabah saatlerinde etkili olan olumsuz hava nedeniyle sıcak hava balon turları da iptal edildi. Bölgede oluşan sis dolayısıyla iptal edilen Sıcak Hava Balon turları, turistlerin Kapadokya’da bulunan vadileri peribacalarını ve doğal kaya oluşumlarını kuş bakışı izleme fırsatını da iptal etmiş oldu. Bölgedeki sıcak hava balon uçuşları, hava şartlarının elverişli olması durumunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kapadokya Slot merkezi tarafından verilen izin ile gerçekleşebiliyor. Profesyonel Turist Rehberi Murat Acar; “Kapadokya yılda milyonlarca turistin ziyaret ettiği bir bölge. Kış aylarında Kapadokya bölgesine bazı ülkelerden de rağbet artıyor. Umarım bu yıl iyi bir sezan olur. Göstergeler de bu yönde işaret ediyor” dedi. Acar; “Kış aylarında Çin ve Japon turistlerden rağbetler var. Yakın bir tarihte Çinlilerin kendi takvimine göre bu yıl onlar için ’Ejderha’ yılı. Bu yıl da ülkemize Çinli turistlerin daha da fazla geleceğini düşünüyoruz” dedi.
Kapadokya bölgesini gezmek için Tayvan’dan gelen Hsu Freyıa’da yaptığı açıklamada; "Kapadokya’nın çok güzel olduğunu biliyordum. Hava çok soğuk ve şu an çok sisli olmasına rağmen çok güzel görünüyor. Tayvan’da hava şu an 20 derecelerde, burada ise eksi 1. Türk halkını çok sevdim. Çok sıcakkanlılar, misafirperverler. Bu nedenle Türkiye’yi çok sevdim” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'da 7 ton 800 kilogram sahte deterjan ele geçirildiŞanlıurfa'da 7 ton 800 kilogram sahte deterjan ele geçirildi
Metruk ikamette çıkan yangın söndürüldüMetruk ikamette çıkan yangın söndürüldü
Giresun, ‘Auto Brewery Sendromu’ tedavisinde Türkiye’nin merkezi haline geldiGiresun, ‘Auto Brewery Sendromu’ tedavisinde Türkiye’nin merkezi haline geldi
Anahtar Kelimeler:
uçhisar kalesi

Nevşehir Namaz Vakitleri 12 Ocak Cuma

İmsak
06:25
Sabah
07:52
Öğle
12:54
İkindi
15:25
Akşam
17:47
Yatsı
19:08

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Cuma

Avanos eczanesi
Avanos
Apaydin eczanesi
Gulsehir
Hacibektas eczanesi
Hacibektas
Atan eczanesi
Urgup
Sariaslan eczanesi
Kozakli
Göreme eczanesi
Merkez
Nazar eczanesi
Derinkuyu
Tümünü Göster
Nevşehir ECZANELER
Nevşehir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.