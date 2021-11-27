Sisle kaplanan Ilgaz Dağı havadan görüntülendi

Sisle kaplanan Ilgaz Dağı'nın etekleri, güzel görüntüler oluşturdu.

Kış aylarında beyaz, yazın yeşil, sonbaharda da hazan renklerine bürünen Ilgaz Dağı, her mevsim ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Dağın eteklerini kaplayan sis tabakası, drone ile görüntülendi. Sis sırasında ağaçların dallarında oluşan kırağı da güzel görüntüler oluşturdu.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, Ilgaz'ın her mevsim ayrı güzelliği bulunduğunu anlatarak, "Arkamızda bulutların deniz şeklinde Ilgaz'ın eteklerini kapladığı alan, Beşdeğirmenler Vadisi. Ilgaz, yazı, kışı, sonbaharıyla, hele ki bu sis denizi içinde harika bir ortam sunuyor. Bir doğa fotoğrafçısının arayıp da bulamadığı güzelliklerden biri." ifadelerini kullandı.

