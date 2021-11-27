YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Sisle kaplanan Ilgaz Dağı havadan görüntülendi

Sisle kaplanan Ilgaz Dağı havadan görüntülendi

27.11.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sisle kaplanan Ilgaz Dağı havadan görüntülendi

Sisle kaplanan Ilgaz Dağı'nın etekleri, güzel görüntüler oluşturdu.

Kış aylarında beyaz, yazın yeşil, sonbaharda da hazan renklerine bürünen Ilgaz Dağı, her mevsim ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Dağın eteklerini kaplayan sis tabakası, drone ile görüntülendi. Sis sırasında ağaçların dallarında oluşan kırağı da güzel görüntüler oluşturdu.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, Ilgaz'ın her mevsim ayrı güzelliği bulunduğunu anlatarak, "Arkamızda bulutların deniz şeklinde Ilgaz'ın eteklerini kapladığı alan, Beşdeğirmenler Vadisi. Ilgaz, yazı, kışı, sonbaharıyla, hele ki bu sis denizi içinde harika bir ortam sunuyor. Bir doğa fotoğrafçısının arayıp da bulamadığı güzelliklerden biri." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DNA sonucu ortaya çıktı! Müslüme Yağal'ın dedesi babası çıktıDNA sonucu ortaya çıktı! Müslüme Yağal'ın dedesi babası çıktı
PARTNER"Nasıl yendik ama!""Nasıl yendik ama!"
İçişleri Bakanı Soylu Kastamonu'daki selde kaybolanların gıyabi cenaze namazına katıldıİçişleri Bakanı Soylu Kastamonu'daki selde kaybolanların gıyabi cenaze namazına katıldı
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 27 Kasım Cumartesi

İmsak
06:09
Sabah
07:40
Öğle
12:37
İkindi
15:03
Akşam
17:25
Yatsı
18:50

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler27 Kasım Cumartesi

Can Eczanesi
Merkez
Gültürk Eczanesi
Merkez
Özcan Eczanesi
Merkez
Tokatlıoğlu Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Medipol Başakşehir yarın Altay'ı konuk edecek

Medipol Başakşehir yarın Altay'ı konuk edecek

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay takımına güveniyor:

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay takımına güveniyor:

Uşak'ta tren yolu köprüsü yapımı sırasında zemine düşen işçi öldü

Uşak'ta tren yolu köprüsü yapımı sırasında zemine düşen işçi öldü

Yurtiçi Kargo Müşteri Deneyimi Araştırmasında zirvede

Yurtiçi Kargo Müşteri Deneyimi Araştırmasında zirvede

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.