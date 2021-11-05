Sisle kaplanan Mudurnu Ovası havadan görüntülendi

Abant Tabiat Parkı'nın çevresindeki dağların eteklerinde yer alan Mudurnu Ovası'nda sis etkili oldu.

Sis bulutunun içinde kalan ova, drone ile görüntülendi.

Bölgede etkili olan sis nedeniyle ilçe merkezinde görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.



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