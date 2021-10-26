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Şişli'de 2 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü

26.10.2021 06:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de 2 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Şişli'de 2 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Kuzukulağı Sokak'ta 2 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede söndürüldü.

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