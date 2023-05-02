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  4. Şişli’de alev alev yanan çatı katı kamerada: Madde bağımlısı genç sigara izmariti attı

Şişli’de alev alev yanan çatı katı kamerada: Madde bağımlısı genç sigara izmariti attı

02.05.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli’de madde bağımlısı bir gencin söndürmeden attığı sigara izmaritinden çıktığı iddia edilen yangında, çatı katı alevlere teslim oldu.

Çatının yandığı anlar kameralara yansırken, mahallelinin korku dolu anlar yaşadığı yangını itfaiye ekipleri güçlükle kontrol altına aldı.
Yangın, geçtiğimiz Perşembe günü saat 15.00 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 3 katlı bir binanın çatı katında yaşayan madde bağımlısı bir genç, içtiği sigaranın izmaritini söndürmeden attı. İzmaritten başlayan yangın büyüyerek çatı katını sardı.

SİGARA İZMARİTİNDEN ÇATI ALEV ALEV YANDI

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatı katın hem içeriden hem de merdiven aracı yardımıyla havadan müdahale etmeye başladı. Dakikalarca süren müdahale sonrasında alevler söndürülerek kontrol altına alındı. Polis ekipleri ise güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sonrası yangının söndürmeden atılan sigara izmaritinden çıktığı tespit edildi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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