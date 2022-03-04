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Şişli’de bir inşaatta erkek cesedi bulundu

04.03.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli’de bir inşaatta erkek cesedi bulundu

İSTANBUL (AA) - Şişli’de, bir inşaat alanındaki içi su dolu çukurda erkek cesedi bulundu.

Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde bina inşaatı alanında içi su dolu çukurda hareketsiz yatan bir kişi olduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti.

Olay yerine gelen ekipler, çukurdaki suyu boşalttıktan sonra cesedi bulunduğu yerden çıkardı.

Yapılan incelemede, cesedin 17 yaşındaki Fatih Savaş'a ait olduğu belirlendi.

Savaş'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.​​​​​​​

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