YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Şişli'de bir kadının sel sularına kapıldığı anlar kameralara yansıdı

Şişli'de bir kadının sel sularına kapıldığı anlar kameralara yansıdı

29.09.2023 13:34 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de bir kadının sel sularına kapılarak sürüklendiği anlar, cep telefonu ve güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul'da dün etkili olan yağış sırasında Mecidiyeköy Şehit Er Cihan Namlı Caddesi suyla kaplandı.

Caddede yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın ise akan suyun şiddetiyle dengesini kaybederek sel sularına kapıldı.

Çevredeki iş yeri ile bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, elinde şemsiyeyle yolun karşısına geçmeye çalışan kadının, suya kapılarak sürüklendiği anlar yer aldı.

Bir süre sürüklenen kadının 2 kişi tarafından kurtarılarak güvenli bir yere çıkartıldığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye’nin fıstık ihracatını karşılayan Şanlıurfa’da modern tesisler kuruluyorTürkiye’nin fıstık ihracatını karşılayan Şanlıurfa’da modern tesisler kuruluyor
Sultangazi Fazlı Hayırlıoğlu Parkı’nın resmi açılışı yapılıyorSultangazi Fazlı Hayırlıoğlu Parkı’nın resmi açılışı yapılıyor
Adana’daki iki orman yangınından biri kontrol altına alındıAdana’daki iki orman yangınından biri kontrol altına alındı
Anahtar Kelimeler:
Şişli

İstanbul Namaz Vakitleri 29 Eylül Cuma

İmsak
05:26
Sabah
06:51
Öğle
13:00
İkindi
16:19
Akşam
18:58
Yatsı
20:18

İstanbul Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Cuma

Aydos eczanesi
Kartal
Nimet eczanesi
Sariyer
Özsoy eczanesi
Bagcilar
Altinkum eczanesi
Fatih
Aydin eczanesi
Bagcilar
Akdeniz eczanesi
Sultanbeyli
Berna eczanesi
Sultangazi
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tedavinin bir parçası olduğunu söyledi! Hastalarına cinsel saldırıda bulundu

Tedavinin bir parçası olduğunu söyledi! Hastalarına cinsel saldırıda bulundu

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Kaçırılıp öldürülmeden önce gözleri yerinden söküldü

Kaçırılıp öldürülmeden önce gözleri yerinden söküldü

14 yaşındaki öğrenci okulda terör estirdi

14 yaşındaki öğrenci okulda terör estirdi

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.