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Şişli’de bir kişi etrafa rastgele ateş etti, 2 ev ve 5 araç isabet aldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 23.12.2020 03:33 | Son Güncelleme

Şişli’de bir kişi etrafa rastgele ateş etti, 2 ev ve 5 araç isabet aldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Şişli’de, bir kişinin silahla etrafa rastgele ateş etmesi sonucu 5 araç ve 2 eve mermi isabet etti.

Alınan bilgiye göre, Feriköy Mahallesi Gediz Sokak’ta, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, silahla etrafa rastgele ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu mermiler, çevredeki iki evin duvarlarına, pencerelerine ve sokakta park halindeki 5 araca isabet etti. Saldırgan, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi.

Sokakta güvenlik şeridi çekerek inceleme yapan polis ekipleri, saldırgan şahsın yakalanması için çalışmaları sürdürüyor.

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