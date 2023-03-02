YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Şişli’de husumetli olduğu akrabasının evine pencereden ateş etti: 1 yaralı

Şişli’de husumetli olduğu akrabasının evine pencereden ateş etti: 1 yaralı

02.03.2023 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli’de bir şüpheli aralarında husumet bulunan akrabasının evine kavgaya geldi.

Şişli’de husumetli olduğu akrabasının evine pencereden ateş etti: 1 yaralı

Evin kapısını zorlayan şüpheli açamayınca sokak üzerinde bağırmaya başladı. Daha sonra evin penceresine çıkan akrabasıyla tartışan şüpheli yanında getirdiği silahla pencereden içeriye ateş etti. Kurşun evin içinde bulunan Özkan E.’nin omzuna isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Özkan E. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Paşa Mahallesi saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, akrabasıyla arasında husumet bulunan ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi akrabasının evinin bulunduğu sokağa geldi. Bir süre sokak üzerinde bağıran şüpheli daha sonra evin içine girmek için kapıyı açmaya çalıştı. Kapıyı açamayan şüpheli tekrar sokak üzerinde bağırmaya devam etti. Bu bağırmalara dayanamayan akrabası evin penceresine çıkarak akrabasıyla tartışmaya başladı.

EVİN CAMINDAN İÇERİYE ATEŞ ETTİ

Şüpheli yanında getirdiği silahı ile giriş katta bulunan evin penceresinden içeriye rastgele ateş etti. Kurşun, bu esnada evin içinde bulunan Özkan E.’nin omzuna geldi. Özkan E. Kanlar içinde yere yığılırken şüpheli akraba kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kanlar içinde yere yığılan Özkan E.’ Ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerini emniyet şeridi ile kapatarak güvenlik önlemi alırken bir yandan da kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyükçekmece’de alev topuna dönen otomobil kameradaBüyükçekmece’de alev topuna dönen otomobil kamerada
Hatay'da "Aleks" isimli köpek depremin 22. gününde enkazdan canlı kurtarıldıHatay'da "Aleks" isimli köpek depremin 22. gününde enkazdan canlı kurtarıldı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Adliyesini ziyaret ettiAdalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Adliyesini ziyaret etti
Anahtar Kelimeler:
Şişli

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Mart Perşembe

İmsak
06:07
Sabah
07:31
Öğle
13:21
İkindi
16:29
Akşam
19:02
Yatsı
20:21

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Perşembe

Şi̇ve Eczanesi̇
Beykoz
Şi̇fa Eczanesi̇
Bahcelievler
Şi̇fa Eczanesi̇
Tuzla
Şevval Eczanesi̇
Kucukcekmece
İstanbul Eczanesi̇
Kagithane
İstanbul Eczanesi̇
Sisli
İntepe Eczanesi̇
Kadikoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirim!

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirim!

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.