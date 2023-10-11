YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Şişli’de kaldırımın çöktüğü anlar kameraya yansıdı

Şişli’de kaldırımın çöktüğü anlar kameraya yansıdı

11.10.2023 15:45 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli’de yolda yürüyen kadının kaldırımın çökmesiyle oluşan 5 metre derinliğindeki çukura düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Şişli’de kaldırımın çöktüğü anlar kameraya yansıdı

Edinilen bilgiye göre, Şişli Harman Sokak’ta saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Gülcan Nazşen isimli kadın yürüdüğü sırada kaldırım bilinmeyen bir nedenle bir anda çöktü. 36 yaşındaki kadın çökme sonucu oluşan yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura düştü. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kadını çukurdan çıkardı. Kadın hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

KADIN ÇUKURA DÜŞTÜ

Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kadının kaldırımda yürüdüğü, bir anda çökme meydana geldiği ve kadının çukura düştüğü görülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kız kardeşini öldürdü, eniştesini yaraladıKız kardeşini öldürdü, eniştesini yaraladı
4. Dünya Spor Kongresi Konya'da gerçekleştirildi4. Dünya Spor Kongresi Konya'da gerçekleştirildi
Sakarya, Karabük ve Zonguldak'tan 26 akademisyen "dünyanın en etkili bilim insanları" listesindeSakarya, Karabük ve Zonguldak'tan 26 akademisyen "dünyanın en etkili bilim insanları" listesinde
Anahtar Kelimeler:
Şişli

İstanbul Namaz Vakitleri 11 Ekim Çarşamba

İmsak
05:39
Sabah
07:04
Öğle
12:56
İkindi
16:05
Akşam
18:39
Yatsı
19:58

İstanbul Nöbetçi Eczaneler11 Ekim Çarşamba

Utku eczanesi
Esenyurt
Karabay eczanesi
Uskudar
Mavi eczanesi
Gaziosmanpasa
İrem eczanesi
Kadikoy
Zeynep eczanesi
Pendik
Avcilar merkez eczanesi
Avcilar
Harika eczanesi
Buyukcekmece
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğrencisinin bebeğini doğuran öğretmen tecavüz suçundan tutuklandı

Öğrencisinin bebeğini doğuran öğretmen tecavüz suçundan tutuklandı

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak büyük fırsat

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak büyük fırsat

Sevgilisinin mesajlarını yakaladı! Konuştuğu kişi kadın değilmiş...

Sevgilisinin mesajlarını yakaladı! Konuştuğu kişi kadın değilmiş...

"Koca Arıyorum" pankartıyla dolaştı

"Koca Arıyorum" pankartıyla dolaştı

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.