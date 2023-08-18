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Şişli’de kontrolden çıkan motosiklet devrildi, kadın sürücü ağır yaralandı

18.08.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli’de motosikletiyle caddede seyir eden bir kadın park halindeki başka bir motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Şişli’de kontrolden çıkan motosiklet devrildi, kadın sürücü ağır yaralandı

Kaza gece saat 00.00 sıralarında Şişli Harbiye Mahallesi Mim Kemal Öke Caddesi Beşiktaş istikametinde gerçekleşti. İddiaya göre 34 HDK 298 plakalı motosikletle seyir eden kimliği öğrenilemeyen bir kadın sürücü park halindeki motosiklete çarparak düştü. 50-60 yaşları arasında olduğu tahmin edilen kadın sürücü kazada ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta trafiğin akışını kontrol altına alırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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