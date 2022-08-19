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Şişli'de otomobilde kilitli kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

19.08.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de otomobilde kilitli kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Şişli'de otomobilde kilitli kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de, gece saatlerinde arkadaşıyla alkol aldığı otomobilde kilitli kalan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Okan B. arkadaşıyla birlikte, Yayla Mahallesi Cin Deresi Caddesi'ndeki bir sitenin otoparkına park ettikleri otomobilde gece saatlerinde alkol aldı.

Alkolün etkisiyle Okan B, araçta uyuyakaldı, ismi öğrenilemeyen arkadaşı ise otomobili kilitleyerek ayrıldı.

Okan B'nin aracın içinde kilitli ve havasız kaldığını fark eden site sakinleri, önce aracın kapı ve camlarını açmaya çalıştı. Otomobilin kapılarının açılmaması üzerine itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin otomobilin camını kırarak ulaştığı kişinin, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirlendi.

İzmir'den arkadaşının yanına geldiğini söyleyen Okan B'nin gece saatlerinde arkadaşıyla araçta sohbet ettiği, ardından alkol aldığı ve uyuyakaldığı öğrenildi.

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