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Şişli'de park halindeki 3 araca çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

23.11.2023 07:58 | Son Güncelleme:
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Şişli'de park halindeki 3 araca çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Murat A. idaresindeki 34 ZG 4142 plakalı otomobil, Paşa Mahallesi'nde park halindeki bir araca çarptı. Sürücü kazanın ardından otomobiliyle kaçtı ancak araç Sıracevizler Caddesi üzerinde yine park halindeki 2 araca çarptıktan sonra devrildi.

Kazada sürücü Murat A. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince devrilen otomobilden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Sürücü Murat A'nın ilk kaza yaptığı yerden kaçtığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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trafik kazası Şişli

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