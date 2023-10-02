YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Şişli’de tünelden çıkan lüks cip hızını alamayarak beton direğe çarptı: 1’i ağır 4 yaralı

Şişli’de tünelden çıkan lüks cip hızını alamayarak beton direğe çarptı: 1’i ağır 4 yaralı

02.10.2023 07:24 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli’de Kağıthane Tüneli’nden hızını alamayarak çıkan lüks cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle viyadüğün beton direğine çarptı.

Şişli’de tünelden çıkan lüks cip hızını alamayarak beton direğe çarptı: 1’i ağır 4 yaralı

Çarpmanın etkisiyle sürücü ve beraberindeki 3 kişi araçta sıkıştı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Feci kazada cipten kopan parçalar bir evin içine girdi.

Olay, saat 04.00 sıralarında Kağıthane Tüneli Şişli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tünel çıkışında hızını alamayan S. T. kontrolündeki 34 FNM 253 plakalı lüks cip, önce yeşil alana, ardından da viyadüğün beton direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 4 dört kişi araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ve sağlık ekipleri araçta sıkışan 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yarım saatlik çalışmalarıyla yaralanan 4 kişi sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü S.T. ağır yaralı olarak, berberindeki H.A., C.A ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi ise hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Cipin duvara çarpmasıyla evine araçtan kopan bir parça girdiğini ve yıldırım gibi bir ses duyduğunu söyleyen Selin Can,
“Ben karşıdaki blokta oturuyorum. Tam da yağmur yağdığı için camı kapatmaya gittim. Birden önüme şöyle bir parça düştü. Daha sonra yıldırım gibi bir ses duyduk. Dışarı baktığımızda çığlık sesi duyunca koşarak arkadaşlarımla indim. Sanrım tünelden hızlarını alamamışlar. Bir kurye arkadaşın dediğine göre 200 ile geliyorlardı. Virajı alamadıkları için de çarpmışlar duvara. İçeride 4 kişi vardı. Biri ağır yaralıydı, şoför çıkamamıştı. Kalan üçü dışardaydı. Diğerlerinin durumu iyiydi de şoförün durumu iyi değildi.” diye konuştu.
Yaşanan kazada beton direğe çarpan cipte hasar meydana gelirken polis ekipleri, kazayla ilgili çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hopa Devlet Hastanesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi açıldıHopa Devlet Hastanesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi açıldı
Giresun’da okul çevrelerinde sıkı denetimGiresun’da okul çevrelerinde sıkı denetim
Alt geçidi su bastı, polis kontrollü geçişleri sağladıAlt geçidi su bastı, polis kontrollü geçişleri sağladı
Anahtar Kelimeler:
Şişli

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Ekim Pazartesi

İmsak
05:30
Sabah
06:54
Öğle
12:59
İkindi
16:16
Akşam
18:53
Yatsı
20:12

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 2 Ekim Pazartesi

Defne eczanesi
Tuzla
Bahariye cadde eczanesi
Kadikoy
Sevra eczanesi
Sultanbeyli
Günay eczanesi
Fatih
Atilla eczanesi
Kucukcekmece
Limon eczanesi
Esenyurt
Yeni venüs eczanesi
Sancaktepe
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Garsonlar ve müşteriler birbirine girdi! Gündem yaratan anlar...

Garsonlar ve müşteriler birbirine girdi! Gündem yaratan anlar...

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

14 yaşındaki öğrenci okulda terör estirdi

14 yaşındaki öğrenci okulda terör estirdi

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.