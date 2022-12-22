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Şişli’de uluslararası para transfer merkezine güpegündüz silahlı gasp girişiminde bulunuldu

22.12.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli’de uluslararası para transfer merkezine giren bir soyguncu, silahını veznedeki görevliye doğrultarak kasadaki paraları istedi.

Görevlinin parayı vermeyip veznenin altına saklanması üzerine soyguncu panikleyerek para transfer merkezinden kaçtı. Vezne görevlisinin dehşete düştüğü anlar güvenlik kameralarına yansırken, soyguncunun yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün 16.00 sıralarında Şişli Elmadağ Caddesi’nde bulunan bir uluslararası para transfer merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, başına bere yüzüne de cerrahi maske takan bir şüpheli, içeri girdikten sonra elindeki silahı vezne görevlisi kadına doğrultarak kasadaki paraları vermesini istedi. Vezne görevlisi önce parayı vereceğini söyledi ancak daha sonra veznenin altına saklanarak soyguncuya, “Buradan git, yoksa bağırırım” dedi. Bunun üzerine paniğe kapılan soyguncu para transfer merkezinden kaçtı. Yaşadığı olayın şokuyla bir süre daha veznenin altında saklanan görevli kadın, kendine geldikten sonra arkadaşlarına haber verdi. Arkadaşları ise polisi arayarak ihbarda bulundu.

Kameralar incelendi, soyguncunun yakalanması için çalışma başlatıldı
İhbar üzerine, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kısa sürede olay yerine geldi. Ekipler kadının ifadesini aldıktan sonra, olay yeri ve şüphelinin kaçış güzergahı üzerinde bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Olay yeri inceleme ekipleri de para transfer merkezine gelerek parmak izi aldı. Soygun girişiminde bulunan şahsın eşkalinin belirlenmesinin ardından yakalanması için çalışma başlatıldı.

“VURULACAK MIYIM, ÖLECEK MİYİM GİBİ ŞEYLERİ DÜŞÜNDÜM AMA PARAYI VERMEK DE İSTEMEDİM”

Yüzüne silah doğrultulmasına rağmen kasadaki paraları vermeyen vezne görevlisi kadın, “Şahıs iki kere geldi. İlk önce gelip, bilgi almak istedi. İşlemin nasıl olduğunu sordu, ben de bilgileri verdim. 10 dakika sonra şahıs tekrar geldi ve durdu. İlk önce kimliğini veriyor gibi yaptı ancak arka cebine koydu. Daha sonra silahı çıkardı. Direkt yüzüme doğrulttu ve benden paraları vermemi istedi. Ben de ‘tamam’ dedim ve biraz geri çekildim. O da bu alanda durmamı, fazla kıpırdamamamı söyledi. Ben de ‘tamam’ deyip hemen aşağıya eğildim, masanın altında boşluk vardı. Gitmesini istedim, yoksa bağıracağımı söyledim. Kendisi de gitmiş. Ben 1-2 dakika daha aşağıda kaldım. Cesaretimi topladıktan sonra telefonum alıp arkadaşlarımı arayabildim. Ondan sonra onlar polisi aradı, ben hala şoktaydım. Gerçek mi, oyuncak mı, vurulacak mıyım, ölecek miyim gibi şeyleri düşündüm. Ama soğukkanlılığımı yitirmek istemedim. Parayı vermek de istemedim, sonuçta başkasının parası. Canımı da korumak istedim. Her şeyi düşündüm, o esnada birçok şey düşündüm” dedi.

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