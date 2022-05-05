Şişli'de yaşı küçük 3 kişiyi alıkoyan şüpheliler yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Şişli'de yaşı küçük 3 kişiyi alıkoyan şüpheliler gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede çiğköfte dükkanı olarak faaliyet gösteren iş yerine torpil attığı öne sürülen yaşı küçük E.O, M.T.K. ve F.E'nin zorla alıkonulduğu belirledi.
Çalışma başlatan ekipler, 3 kişiyi torpil atarak müşterilere rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle alıkoyan iş yeri sahipleri Y.E.İ, E.İ. ve Y.İ'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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