YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Siste kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma ekipleri buldu

Siste kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma ekipleri buldu

20.01.2021 16:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siste kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma ekipleri buldu

Karabük'te siste kaybolan 4 büyükbaş hayvana, jandarmanın çalışması sonucu 4 gün sonra ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Zopran köyünde hayvancılık yapan D.A'ya ait 4 büyükbaş hayvan, Bulduk Yaylası'nda yoğun sis nedeniyle kayboldu.

Kendi çabalarıyla hayvanlarını bulamayan D.A, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma Asayiş Timleri, bölgede arama faaliyeti başlattı.

Bir vatandaşın ihbarı üzerine hayvanların Cumayanı köyü yakınlarında olduğunu öğrenen ekipler, aramalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

Ekipler, buldukları hayvanları sahibine teslim etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlülerin kar sevinci! Ünlülerin kar sevinci!
PARTNER Arda Turan'a büyük şok! Arda Turan'a büyük şok!

Karabük Namaz Vakitleri 20 Ocak Çarşamba

İmsak
06:34
Sabah
08:03
Öğle
13:06
İkindi
15:35
Akşam
17:58
Yatsı
19:22
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

Zabıtadan hurda araç denetimi

Zabıtadan hurda araç denetimi

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Diğer Haberler

Eski ÖSYM Başkanı Toker'in cenazesi memleketi Karabük'te toprağa verildi

Eski ÖSYM Başkanı Toker'in cenazesi memleketi Karabük'te toprağa verildi

Sezonu açan Keltepe Kayak Merkezi ziyaretçilerini bekliyor

Sezonu açan Keltepe Kayak Merkezi ziyaretçilerini bekliyor

Sezonu açan Keltepe Kayak Merkezi ziyaretçilerini bekliyor

Sezonu açan Keltepe Kayak Merkezi ziyaretçilerini bekliyor

Safranbolu Belediyesi altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Safranbolu Belediyesi altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Karabük'te tüfekle vurulmuş su samuru bulundu

Karabük'te tüfekle vurulmuş su samuru bulundu

Karabük’te 30 köy yolu daha ulaşıma açıldı

Karabük’te 30 köy yolu daha ulaşıma açıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.