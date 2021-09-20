Sit alanında define arayan 6 kişi suçüstü yakalandı

Kars'ın Selim ilçesinde, sit alanında kazak kazı yaparak define aradıkları öne sürülen 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, suçları önlemek ve suça karışanları yakalamak amacıyla gece saatlerinde ilçede devriye gerçekleştirdi.

İlçeye bağlı Katranlı köyünden geçen ekipler, define bulmak için kaçak kazı yapan 6 kişi ile karşılaştı.

Sit alanı içerisinde çeşitli derinliklerde çukur kazan bu kişilerden define arama cihazları ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Malzemelere el koyan jandarma ekipleri, şüpheliler hakkında yasal işlem başlattı.



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