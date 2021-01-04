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Sit alanında kaçak kazı yapan 6 şahıs gözaltına alındı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 04.01.2021 14:57 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 6 şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, Kahta ilçesine bağlı Narlıdere Köyü birinci derece sit alanı içerisinde kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Sit alanında kaçak kazı yapan 6 şahıs gözaltına alındı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 6 şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, Kahta ilçesine bağlı Narlıdere Köyü birinci derece sit alanı içerisinde kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Kısa sürede harekete geçen jandarma ekipleri belirtilen bölgede kazı yapan 6 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma ekipleri olay yerinde 1 adet kürek, 2 adet kazma, 10 metre uzunluğunda halat, 1 adet tas ile bazı malzemeler ele geçirildi. Şahıslar sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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