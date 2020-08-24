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Site ve bina yöneticileri ile Pandemi Toplantısı

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.08.2020 17:49 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, site ve binalarda alınacak olan tedbirler ve ortak alanlarda uyulması gereken kurallar ile ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapılması amacıyla site ve bina yöneticileri ile toplantı gerçekleştirildi.Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’ın talimatlarıyla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, site ve bina yöneticileri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli tarafından bilgilendirildi.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, site ve binalarda alınacak olan tedbirler ve ortak alanlarda uyulması gereken kurallar ile ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapılması amacıyla site ve bina yöneticileri ile toplantı gerçekleştirildi.
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’ın talimatlarıyla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, site ve bina yöneticileri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli tarafından bilgilendirildi. İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, site ve bina yöneticilerine son derece önemli görevler düştüğünü belirterek, site içerisinde ortak kullanım alanlarında dikkat edilmesi gereken hususlar, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun önerileri dikkate alınarak, site giriş ve çıkışlarında gerekli önlemlerin alınması, başta maske-mesafe-temizlik konuları olmak üzere, karantinaya alınan binalarda ve dairelerde uygulanacak olan izolasyon tedbirleri ve bina görevlisi olarak çalışan personellerin dikkat edeceği hususlar hakkında site ve bina yöneticilerini bilgilendirdi.
Toplantı, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli’nin site ve bina içerisinde uyulması gereken kurallar ile ilgili hatırlatmalarının ardından site ve bina yöneticilerinin sorun ve taleplerini iletmeleri ile sona erdi.

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