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Site yöneticileri kavga etti, bir kişi bıçaklandı

AYDIN HABERLERİ  | 06.07.2020 12:27 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan sitenin yöneticileri arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı.Olay Yedieylül Mahallesi’ndeki bir sitede saat 10.30 sıralarında meydana geldi.

Site yöneticileri kavga etti, bir kişi bıçaklandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan sitenin yöneticileri arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı.
Olay Yedieylül Mahallesi’ndeki bir sitede saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1008 sokak üzerinde bulunan bir sitenin yöneticileri arasında, hesapların incelenmesi esnasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.İ, M.Y.A.’yı bıçakladı. Site sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Karın boşluğundan bıçaklanan M.Y.A ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavga esnasında M.Y.A’yı bıçaklayarak yaralayan R.İ ise polis tarafından gözaltına alındı. Hastanede tedavisi devam eden M.Y.A’nın, emekli polis memuru olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Site yöneticileri kavga etti, bir kişi bıçaklandı

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