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  4. Sitenin bahçesinde oynarken elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki Hiranur hayatını kaybetti

Sitenin bahçesinde oynarken elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki Hiranur hayatını kaybetti

25.08.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’da yaşadığı sitenin bahçesinde oynarken dokunduğu aydınlatma direğinde elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki Hiranur, hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Kastamonu il merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit Burak Kapucuoğlu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir sitenin bahçesinde oynayan 9 yaşındaki Hiranur Bektaş, dokunduğu aydınlatma direğindeki elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olayı gören yakınlarının ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hiranur, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Hiranur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ailesini yasa boğan Hiranur’un cenazesinin Cuma namazına müteakiben Hacıbey Köyü’nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.

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