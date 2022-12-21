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Sivas, 2023 Dünya ve Avrupa Kar Voleybolu turlarına ev sahipliği yapacak

21.12.2022 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas, 2023 Dünya ve Avrupa Kar Voleybolu turlarına ilk kez ev sahipliği yapacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından organize edilen CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu ve Uluslararası Voleybol Federasyonunun (FIVB) organize ettiği FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu'nun birer etabı, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde düzenlenecek.

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, ilk olarak 3-5 Mart 2023 tarihlerinde CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun durağı olacak, bir hafta sonra 10-12 Mart 2023 FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Sivas, 6-9 Mart 2022 tarihlerinde TVF Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapmıştı.

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