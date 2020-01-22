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Sivas bağlantı yolunun 2 buçuk kilometrelik bölümü tamamlandı

MALATYA HABERLERİ  | 22.01.2020 16:03 | Son Güncelleme

Malatya’nın batı yakasında trafik sirkülasyonunu azaltacak olan İstasyon kavşağında başlayıp-Sivas yoluna bağlanacak yolun ikinci etabında toplam 2 buçuk kilometresi tamamlandı.Toplam uzunluğu 4.7 kilometre olan bağlantı yolunun 1 kilometrelik birinci etabını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, yolun ikinci etabı olan 1 buçuk kilometrelik etabında büyük bölümünü tamamladı.Bağlantı yolunun 2 buçuk kilometrelik bölümünü tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, yolun geriye kalan 2.7 kilometrelik bölümünde kazı, dolgu ve açma çalışmalarına ise devam ediyor.Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yol çalışmalarının yapıldığı bölgede incelemelerde bulunup, projeyle ilgili bilgiler verdi.

Malatya’nın batı yakasında trafik sirkülasyonunu azaltacak olan İstasyon kavşağında başlayıp-Sivas yoluna bağlanacak yolun ikinci etabında toplam 2 buçuk kilometresi tamamlandı.
Toplam uzunluğu 4.7 kilometre olan bağlantı yolunun 1 kilometrelik birinci etabını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, yolun ikinci etabı olan 1 buçuk kilometrelik etabında büyük bölümünü tamamladı.
Bağlantı yolunun 2 buçuk kilometrelik bölümünü tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, yolun geriye kalan 2.7 kilometrelik bölümünde kazı, dolgu ve açma çalışmalarına ise devam ediyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yol çalışmalarının yapıldığı bölgede incelemelerde bulunup, projeyle ilgili bilgiler verdi. Geziye Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, bazı daire başkanları ve şube müdürleri de eşlik etti.
Malatya’nın batı yakasının hızlı bir gelişim gösterdiğine dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bu gelişimle beraber Malatya’nın batı yakasında trafik sirkülasyonunun arttığını, bu sirkülasyonun daha sağlıklı ilerleyebilmesi için yeni alternatif yolları hayata geçirdiklerini söyledi.
Sivas yoluna bağlanan alternatif yolun, 2 buçuk kilometrelik bölümünün tamamlanmak üzere olduğunu belirten Başkan Gürkan, “25 metre genişliğinde açtığımız bu yolumuz çevre yolunun batı yakasını rahatlattı gibi Kuzey Kuşak Yolunun da en önemli merkezlerinden biri olacak. Her koşulda ulaşımı rahatlatacak. Bu yolları yapmak zor ve zahmetli bir iş. Biz yol üzerinde bulunan yapıları kamulaştırdık. Ağaç bedelleri ödedik. Kot farklarını düşürdük. Gerekli altyapı ve sanat yapılarının tamamını yaptık. Hem de çok kısa süreler içinde yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Hava lojmanlarına kadar ki bölüm bitmek üzere, diğer bölümde çalışmalar devam ediyor” dedi.

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