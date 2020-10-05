Sivas balı markalaşacak

Tozanlı Vadisi Organik Arı Yetiştiriciliği Projesinin "Üreten Çiftçi Gelişen Sivas” kapsamında düzenlenen 1. Hasat Dönemi değerlendirme programı gerçekleştirildi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, protokol üyeleri ve çiftçilerin katıldı.

Sivas Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yahya Epsileli programda yaptığı konuşmada, "Arıcılık alanında yapılan projeler ilimizde organik arı yetiştiriciliği anlamında ivme kazandırdı. Sivas Arıcılar Birliği olarak 3 yıldır monofron ballar yani balda parmak izi dediğimiz Sivas balının kimliğinin tespitini yaptırdık ve bu projeyle Sivas balı ve ürünlerinin hak ettiği değeri kazanmasına katkı sağlayacağız. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

“Bal üretiminde 4´üncü sıradayız”

Epsileli´nin ardından konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız ise "İlimiz geniş mera alanları, zengin bikri florası ve endemik bitkileriyle arıcılık açısından bir cazibe merkezidir. Bu nedenle gezginci arıcılar tarafından da tercih edilen önemli bir merkezdir. İlimiz; 3 bin arıcılık işletmesi ile işletme sayısında Türkiye´de 2´nci sırada, 5 bin 29 ton bal üretimi ile Türkiye´de 4´üncü sırada yer almaktadır” dedi.

“Güven esaslı bir model oluşturacağız”

Arıcılığın Sivas’taki en önemli tarımsal faaliyetler arasında yer aldığını kaydeden İl Müdürü Yıldız, “İl Müdürlüğü olarak ‘Üreten Çiftçi, Gelişen Sivas´ kapsamında iki projemiz var. Bunlardan bir tanesi Balın Kalitesinin İyileştirilmesi, Sözleşmeli Alım Garantili Arıcılık Projesi. İnşallah yakın zamanda tarım şirketimiz SİVTAŞ ile birlikte projeye başlayacağız. Bal paketleme ve arı ürünleri üretimi tesisi ile arıcılarımızın pazar problemini çözerek güven esaslı bir model oluşturacağız. İkinci projemiz ise Tozanlı Vadisi Organik Arı Yetiştiriciliği Projesi. Tozanlı Vadisi kapalı bir havza içerisinde yer almaktadır. Bu köyler benzer coğrafi ve flora yapısı özelliği taşımaktadır. Geniş ve kaliteli meralara sahip olan bu bölgede arazi yapısı makineli tarıma çok uygun olmadığından ilaç, gübre vb. kimyasallar da kullanılmamakta dolayısıyla organik arıcılık açısından önemli bir bölgedir. Proje sahamızda bulunan köylerde yaşayan ailelerin büyük bölümü arıcılık yapmakta. Proje ile bu işletmelerin organik arıcılığa geçişi sağlanmış, Mayıs ayında işletmelerimize İl Özel İdaremiz ve DAP İdaresi destekleriyle, 30 arıcımıza toplam 3 bin adet kovan ve 2 bin 900 kilogram temel petek dağıtımı gerçekleştirilerek, arıcılık işletmelerinin en önemli girdisi olan kovan ve kovan malzemesi teminini sağlanmıştır. ORAN Kalkınma Ajansımızın destekleriyle proje kapsamında faaliyet gösteren işletmelerimizin 2 yıl sertifikasyon ücretleri karşılanacaktır” diye konuştu.

“Üretmeye, emek vermeye devam edeceğiz”

Tarım ve Orman İl Müdürü Yıldız, konuşmasının devamında; “Amacımız, Tozanlı köylerinde organik arıcılığın geliştirilmesini sağlamak, arıcılık yapan işletmeden elde edilen organik bal ve arı ürünlerinin sertifikalanmasıyla ‘Organik Tozanlı Vadisi Balı´ adı altında markalaşması, arı yetiştiriciliğinin teknik altyapısını iyileştirerek bölge arıcılığını daha verimli hale getirip sürdürülebilir bir faaliyet haline getirmektir. Özellikle pandemi sürecinde sağlıklı gıda konusu daha da önem kazanmıştır. Bu dönemde özellikle arı ürünlerinin tüketimi artmıştır. Üretmeye, emek vermeye ve çalışmaya devam edeceğiz. Projeye sağladıkları katkılardan dolayı başta Sayın Valimiz olmak üzere, emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

“Tozanlı´da ürettiğimiz balı markalaştıracağız”

Sivas´ın arıcılık potansiyeli açısından Türkiye´nin en önemli illerinden birisi olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de “İçinde bulunduğumuz korona virüs salgını döneminde de gördük ki Türkiye, ürettiği ile kendisine yetebilen bir ülkedir. İleride de üretim alanında sıkıntı yaşamamak için ilimizin tüm desteklerden yararlanmasını sağlayarak Sivas´ın değerlerini ortaya çıkaracağız. Tozanlı’da ürettiğimiz balı markalaştıracağız. Bunun için SİVTAŞ AŞ ile çalışmalara devam edeceğiz. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Sivas’ın coğrafyasının ürün deseni bakımından oldukça zengin olduğunu dile getiren Sivas Valisi Salih Ayhan ise “Yıllardır bu coğrafyada çalışan birisi olarak diyebilirim ki ülkemizde adından en çok bahsettiren illerin başında Sivas geliyor. Belediyemiz ile birlikte SİVTAŞ´ı kurduk, fabrika inşaatı devam ediyor. 29 Ekim 2019´da temellerini attığımız fabrikamızda 29 Ekim 2020´de üretime başlamayı hedefliyoruz. Şirket bünyesinde 10´a yakın işletme olacak, bunlardan biri de bal paketleme tesisidir. Bin civarında istihdam sağlayacak ve Sivas´ın tarım ve hayvancılığına katkı sağlayacaktır. İlimizin tarımsal değerlerinin en önemlilerinden biri arıcılık sektörüdür ve bu sebeple bu projeyi önemsiyoruz" dedi.

Proje kapsamında 3 bin adet organik kovan ve ilk yıl için 2 bin 900 analizli temel petek dağıtımı yapıldığını vurgulayan Vali Ayhan, "İlk hasat alındı, bundan sonraki süreçte elde edilen organik bal ve arı ürünlerinin ‘Organik Tozanlı Vadisi Balı´ adı altında markalaşmasını ve pazarlamasını sağlayacağız” dedi.

Teşekkür belgesi takdim edildi

Konuşmaların ardından yerli ürünlerle ekonomiye katkı sağlayan üreticilere Tozanlı Vadisi Organik Arı Yetiştiriciliği Projesine katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi. Programın ardından organik arıcılık yapan üreticilerin elde ettikleri ürünlerden oluşan sergi alanı ziyaret edildi.

