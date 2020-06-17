Sivas Barosundan açıklama: "Avukata dokunma"

Baroların yasa değişikliği hazırlıklarına ilişkin Sivas adliyesi önünde avukatlar ve Sivas Barosu tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi.

Türkiye Barolar Birliği ve 80 Baro tarafından imzalanarak kamuoyuyla paylaşılan 19 Mayıs ve 1 Haziran Baro Başkanları Toplantısı sonuç bildirgesine sadık kalınarak Türkiye genelinde Barolar tarafından eş zamanlı olarak Basın açıklaması yapıldı. Sivas’ta ise Baro Başkanı Avukat Hacı Yılmaz Demir ve beraberinde ki avukatlar Adliye önünde açıklama yaptı. Avukat Demir, yaptığı açıklamada; "Bilindiği üzere Türkiye Barolar Birliği ve 80 Baro tarafından imzalanan ve kamuoyuyla paylaşılan 19 Mayıs ve 1 Haziran Baro Başkanları toplantısında ki bildiri ve taleplerimize rağmen halen söz konusu yasa değişikliği süreci devam etmekte ve bizler; konunun asıl muhatapları süreci sadece izlemek zorunda kalıyoruz. Bu kapsamda tekrar ısrarla ifade ediyoruz Bu süreçten vazgeçin. Vazgeçmezseniz Eğer ne mi olacak? Söyleyelim. Defaatle uyarıyoruz.Avukatlar kamunun vicdanıdır, esasıdır. Avukata, avukatın meslek örgütü barolara dokunursan kamuya zarar verirsin. Kendine, devletine, ilkelerine, vatandaşın hak ve çıkarlarına zarar verirsin.’’ şeklinde konuştu.