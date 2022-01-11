Sivas Belediye Başkanı Bilgin'den çölyak hastası Zeynep'e doğum günü sürprizi

SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, çölyak hastası 12 yaşındaki Zeynep Erva Öztürk'e tedavi gördüğü hastanede sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 3 yıl önce yakalandığı diyabet nedeniyle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi endokrin bölümünde tedavi gören 12 yaşındaki çölyak hastası Zeynep Erva Öztürk'ün annesi Müzeyyen Öztürk, Bilgin'i arayarak kızının doğum gününü kutlamak için yardım istedi.

Bilgin, tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiği Zeynep'in doğum gününü, özel olarak hazırlattığı glütensiz pastayı keserek kutladı.

Sürpriz karşısında duygulanan Öztürk, Başkan Bilgin'e teşekkür etti.

Bilgin ise 10 gündür hastanede tedavi gören Zeynep'in mutluluğuna ortak olduklarını belirterek, "Sağ olsun doktorlarımız Zeynep'i iyileştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Aslında gecikmeli doğum günü yapıyoruz. 3 Ocak'ta doğan Zeynep'in doğum gününü hastanede tedavi görmesinden dolayı yeni kutluyoruz. İyi ki doğdun Zeynep, sağlıklı mutlu yeni yaşlar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anne Müzeyyen Öztürk ise kızının son dönemlerde rahatsızlığı nedeniyle sık sık hastaneye yatmak zorunda kaldığını anlatarak, ricalarını kırmayarak hastaneye gelen ve kızına doğum günü sürprizi yapan Bilgin'e teşekkür etti.

