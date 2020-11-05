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Sivas Belediyesi güneş ışığını enerjiye dönüştürecek

SİVAS HABERLERİ  | 05.11.2020 13:00 | Son Güncelleme

Sivas Belediyesi yenilenebilir kaynaklarla elektrik üretmek için projelendirdiği 999 KWE gücündeki Güneş Enerji Santrali’nin yapım ihalesini gerçekleştirdi.Sivas Belediyesi, fosil yakıtlardan elde edilen enerjinin hem sınırlı rezervlere sahip olması hem de çevreye zarar veren atıklar içeriyor olması nedeniyle, bu alanda farkındalık oluşturmak ve doğal süreçte var olan kaynaklardan enerji üretmek için çalışma başlatmıştı.

Sivas Belediyesi güneş ışığını enerjiye dönüştürecek

Sivas Belediyesi yenilenebilir kaynaklarla elektrik üretmek için projelendirdiği 999 KWE gücündeki Güneş Enerji Santrali’nin yapım ihalesini gerçekleştirdi.
Sivas Belediyesi, fosil yakıtlardan elde edilen enerjinin hem sınırlı rezervlere sahip olması hem de çevreye zarar veren atıklar içeriyor olması nedeniyle, bu alanda farkındalık oluşturmak ve doğal süreçte var olan kaynaklardan enerji üretmek için çalışma başlatmıştı. Bu kapsamda, Çayboyu Mahallesi’nde 20 bin metrekare alan projelendirilen Güneş Enerji Santrali’nin yapım ihalesi gerçekleştirildi.
İhaleyi alan yüklenici firma, projeyi 180 gün içerisinde tamamlayacak. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’in seçim vaatleri arasında yer alan proje tamamlandığında ilk etapta Belediye’nin ihtiyacı olan elektrik enerjisinin bir kısmı bu tesisten karşılanacak.
Tesiste kullanılacak olan monokristal 325Wp güneş panelleri ve 100 kW invertörler yeni nesil teknolojiye sahip olacak.

Sivas Belediyesi güneş ışığını enerjiye dönüştürecek

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