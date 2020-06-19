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Sivas Belediyesi sokak hayvanları için parklara otomatik su kabı yerleştirdi

SİVAS HABERLERİ  | 19.06.2020 11:45 | Son Güncelleme

Sivas Belediyesi sokak hayvanları için parklara otomatik su kabı yerleştirdi

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi ekipleri, sokak hayvanları için mesire alanları ile park ve bahçelere otomatik su kapları yerleştirdi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yiyecek ve içecek sıkıntısı çeken sokak hayvanları için çalışma başlattı.

Bu kapsamda yaz aylarının gelmesiyle başlayan aşırı sıcaklar nedeniyle sokak hayvanlarının artan su ihtiyacı göz önüne alınarak, mesire alanları ile park ve bahçelere otomatik su kapları konuldu.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, hayvan derneklerinin de tavsiyesiyle hazırladıkları kapları daha önceden tespit edilen yerlere yerleştirdiklerini, bu kaplarla su israfının da önüne geçtiklerini belirtti.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Sivas İl Temsilcisi Özge Çubukçu ise "Önceki toplantımızda hayvanların yazın çok susuz kaldığını, böbreklerinin iflas etmesiyle öldüğünü söylemiştik. Sağ olsun Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, konuya duyarsız kalmadı ve hemen çalışma yapılması için talimat verdi." ifadelerini kullandı.

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