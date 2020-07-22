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Sivas Belediyesi’nden Kurban Pazarına ulaşım kolaylığı

SİVAS HABERLERİ  | 22.07.2020 16:41 | Son Güncelleme

Sivas Belediyesi, kurban pazarlarına ulaşımın kolaylaştırılması için ücretsiz otobüs seferleri başlattı.Sivas Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurban pazarına kolaylıkla ulaşmalarını sağlamak amacıyla bir dizi önlem alıyor.

Sivas Belediyesi’nden Kurban Pazarına ulaşım kolaylığı

Sivas Belediyesi, kurban pazarlarına ulaşımın kolaylaştırılması için ücretsiz otobüs seferleri başlattı.
Sivas Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurban pazarına kolaylıkla ulaşmalarını sağlamak amacıyla bir dizi önlem alıyor. Kurban Pazarında; zabıta, veteriner hekim ve yer tahsisi konusunda önlemler alan Sivas Belediyesi, vatandaşların pazara kolay ulaşımını sağlamak için ücretsiz otobüs seferlerine de başladı. 10.00, 12.00, 14.00 ve 16.00 saatlerinde terminalden çıkış yapacak belediye otobüsleri Kemalettin İbni Hümam Caddesi-Halfelik Altgeçidi-Atatürk Caddesi-Kayırcık Sokak-Said Paşa Caddesi-Dikilitaş- Hikmet Işık Caddesi-Eski Adliye arkası Kavşağı-Meydan- İstasyon Caddesi- Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı güzergâhından Kurban Pazarına ulaşacak. Kurban Pazarından dönüş saatleri ise; 11.00, 13.00, 15.00 ve 17.00 olarak belirlendi. Otobüsler Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarından başlayarak İstasyon Caddesi, Meydan, Atatürk Caddesini takip ederek Şoförler Odası önünden Kamalettin İbni Hümam Caddesine ulaşacak.
Sivas Belediyesine ait araçlarla Kurban Pazarına gitmek isteyen vatandaşlardan da ücret alınmayacak.

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