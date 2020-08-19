YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas Belediyespor 4 transfer birden yaptı

Sivas Belediyespor 4 transfer birden yaptı

SİVAS HABERLERİ  | 19.08.2020 16:05 | Son Güncelleme

2020-2021 Hentbol sezonunda Kadınlar Süper Lig’de yer alacak olan Sivas Belediyespor kadın hentbol takımı, transfer çalışmalarında gaza bastı.Bu kapsamda yeşil-beyazlı ekip, Giresun Görele Belediyespor’dan Veda Nur Başer, Samsun Gençlikspor’dan İlayda Çıtak, Sivas Belediyespor Alt yapısından yetişen Nergis Tekin ve geçtiğimiz sezondan itibaren kadrosunda bulunan Tuğçe İnan ile sözleşme imzaladı.Muhsin Yazıcıoğlu Tesislerinde düzenlenen imza törenine, Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç, Antrenör Doğan Ardahanlı ve Salon Sporlarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Çetin Irmak katıldı.İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hakan Genç, transferlerin hayırlı olmasını dileyerek, “Yeni sezonda Kadınlar Süper Lig’de ilimizi temsil edecek Sivas Belediyespor hentbol takımımızın başarılı olacağını inanıyor ve buna yürekten güveniyorum.

2020-2021 Hentbol sezonunda Kadınlar Süper Lig’de yer alacak olan Sivas Belediyespor kadın hentbol takımı, transfer çalışmalarında gaza bastı.
Bu kapsamda yeşil-beyazlı ekip, Giresun Görele Belediyespor’dan Veda Nur Başer, Samsun Gençlikspor’dan İlayda Çıtak, Sivas Belediyespor Alt yapısından yetişen Nergis Tekin ve geçtiğimiz sezondan itibaren kadrosunda bulunan Tuğçe İnan ile sözleşme imzaladı.
Muhsin Yazıcıoğlu Tesislerinde düzenlenen imza törenine, Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç, Antrenör Doğan Ardahanlı ve Salon Sporlarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Çetin Irmak katıldı.
İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hakan Genç, transferlerin hayırlı olmasını dileyerek, “Yeni sezonda Kadınlar Süper Lig’de ilimizi temsil edecek Sivas Belediyespor hentbol takımımızın başarılı olacağını inanıyor ve buna yürekten güveniyorum. Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. 2020-2021 Hentbol sezonunda Kadınlar Süper Lig’inde inşallah başarılı olacağız. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Takımımız antrenmanlara başladı. Aralıksız lige hazırlanıyorlar. Takımımıza da yeni sezonda başarılar diliyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sokağa döndüğü an olanlar oldu! Sağdan soldan yardıma koştular! Sokağa döndüğü an olanlar oldu! Sağdan soldan yardıma koştular!
Korku dolu anlar! Saniyelerle kurtulduKorku dolu anlar! Saniyelerle kurtuldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sivas Namaz Vakitleri 19 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:08
Sabah
05:41
Öğle
12:41
İkindi
16:27
Akşam
19:30
Yatsı
20:57

Sivas Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Çarşamba

Vefa Eczanesi
Merkez
Yörükoğlu Eczanesi
Merkez
Zinet Eczanesi
Merkez
Özdal Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Gözde Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Hedef 1 milyon küçükbaş hayvan
Hedef 1 milyon küçükbaş hayvan
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Sivas'ta dorse kapağı açılan tırdaki etler yol kenarına döküldü
Sivas'ta dorse kapağı açılan tırdaki etler yol kenarına döküldü
Otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı
Otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.