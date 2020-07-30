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Sivas Belediyespor, Abdullah Halman ile yeniden anlaştı

SİVAS HABERLERİ  | 30.07.2020 11:33 | Son Güncelleme

Sivas Belediyespor, iç transferde sözleşmesi biten futbolculara yeniden imza attırmaya devam ediyor.

Sivas Belediyespor, Abdullah Halman ile yeniden anlaştı

Sivas Belediyespor, iç transferde sözleşmesi biten futbolculara yeniden imza attırmaya devam ediyor. Bu kapsamda sözleşmesi sona eren santrafor oyuncu Abdullah Halman Sivas Belediyespor ile sözleşmesini uzattı.
Muhsin Yazıcıoğlu Tesislerinde gerçekleşen imza törenine 2. Başkan Taner Karabal, As Başkan ve Futbol Şube sorumlusu Fatih Arkan ve futbolcu Abdullah Halman katıldı. Halman, 2020-2021 futbol sezonu için yeşil-beyazlı ekiple yeniden mukavele imzaladı.
Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç ise, Halman’a yeni sezonda başarılar dileyerek “Sivas Belediyespor olarak iç transferde sözleşmesi sona eren başarılı futbolcumuz Abdullah Halman ile yeniden anlaştık. 2019 - 2020 Futbol sezonunda Sivas Belediyespor forması giyen ve başarılı bir sezon geçiren santrafor mevkii oyuncusu Abdullah Halman 2020 -2021 futbol sezonu için takımımızla yeniden bir yıllık sözleşmeye imza attı. Kendisine başarılar diliyorum” ifadesini kullandı.

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