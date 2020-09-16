Sivas Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası'nın inşası devam ediyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta 20 milyon liralık bütçeyle 50 bin metrekare alanda yapımı devam eden 1000 küçükbaş ve 500 büyükbaş kapasiteli "Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası"nın tamamlandığında Türkiye'de hayvancılığın önemli merkezlerinden birisi olması bekleniyor.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı açısından ilk sıralarda yer alan Sivas'ta geçen yıl Sivas Belediyesi, İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi, Ticaret Borsası başta olmak üzere birçok devlet kurumunun desteğiyle temeli atılan Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası'nın inşası devam ediyor.

Ulaş ilçesi Kovalı mevkisinde 20 milyon liralık bütçeyle 50 bin metrekare alanda yapımı devam eden tesis, faaliyete geçtiğinde aynı anda 1000 küçükbaş ve 500 büyükbaş hayvanın pazarlanmasına olanak sağlayacak.

Tesisin, tamamlandığında Türkiye'de hayvancılığın önemli merkezlerinden birisi olması hedefleniyor.

- "Yakın zamanda da ülkemizde tek olacak olan ot borsasına başlayacağız"