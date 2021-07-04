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Sivas çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor

04.07.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Sivas çevrelerinde akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Sivas çevrelerinde akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Sivas

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Ankara Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Pazar

Akgül Eczanesi
Cankaya
Cadde Park Eczanesi
Cankaya
Gerek Eczanesi
Cankaya
Hattuşa Güliz Eczanesi
Cankaya
Levent Eczanesi
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