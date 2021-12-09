Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin belgesel filmi uluslararası festivalde 2 ödül kazandı

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Turgay Kural'ın yönetmenliğinde hazırlanan "Ada'm" adlı belgesel sinema filmi, 9. Uluslararası İpekyolu Film Festivali'nde en iyi görüntü yönetmeni ve jüri özel ödülüne layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Film Atölyesi (CÜFA), Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından İstanbul Beyoğlu'nda 1948 Atlas Sinema Müzesi'nde 7 Aralık Salı günü düzenlenen yarışmada 2 ödül kazandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından da desteklenen 9. Uluslararası İpekyolu Film Festivali'nde, Kural’ın yönetmenliğinde hazırlanan "Ada’m" adlı belgesel sinema filmi, 65 profesyonel belgesel sinema filminin yarıştığı ulusal belgesel kategorisinde en iyi görüntü yönetmeni ve jüri özel ödülünü kazandı.

Türkiye, İtalya, Yunanistan, İran, Çin, Hindistan, Irak, Azerbaycan, Pakistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Suriye ve Afganistan'dan 3 bin 89 filmin katıldığı festivalde kurmaca, animasyon ve belgesel kategorilerinde en iyi filmlere ödül verildi.

Daha önce Hindistan’da düzenlenen Uluslararası Santipur Film Festivali uluslararası belgesel sinema kategorisinde gösterim seçkisine girmeye hak kazanan "Ada’m", Özgür Sinema Festivali’nde ise en iyi belgesel sinema üçüncülük ödülünü almaya hak kazanmıştı.

İpekyol Film Festival’inden de ödülle dönen "Ada’m", biri uluslararası alanda olmak üzere ödül sayısını 4’e çıkarmış oldu.

Kural, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fatma Derya Biçer ile SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'ı makamında ziyaret ederek ödülleri takdim etti.

Kural’ı başarısından dolayı tebrik eden Yıldız, SCÜ’nün belgesel sinema alanında da markalaştığına dikkati çekerek, üniversitede yapılan her çalışmaya destek verdiklerini ifade etti.

