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Sivas Demirağ OSB'de 35 firmaya arsa tahsisi yapıldı

14.03.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

STSO Başkanı Mustafa Eken: - "3 aylık süreçte 35 firmaya 4 milyar 229 milyon lira yatırım ve 10 bin 400 kişiye istihdam taahhüdü karşılığında arsa tahsislerini gerçekleştirdik"

SİVAS (AA) - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 35 firmaya arsa tahsisi yapıldığını bildirdi.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın mart ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı Çetin Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.

Eken, toplantıda STSO olarak şeffaf yönetim anlayışıyla görev yaptıklarını belirtti.

Demirağ OSB'nin Cazibe Merkezleri Programı kapsamına alınmasının ardından çok yoğun şekilde arsa tahsisi yapıldığını vurgulayan Eken, şunları kaydetti:

"Valimizle, milletvekillerimizle, belediye başkanımızla Demirağ OSB'nin ilk yatırımcısı Gökyapı'nın fabrikasını ziyaret ettik. Firmamıza teşekkür ediyorum, fabrikada 450 kişi çalışmaya başlamış. Bir dahaki ay bu sayı 650, 3 ay sonra 850 ve yıl sonunda da 1250 olacak. Demirağ OSB'nin Cazibe Merkezi olması için görüştüğümüzde Sayın Cumhurbaşkanımıza kararname imzalandıktan sonra '10 bin kişilik istihdamı sağlayacağız' diye söz vermiştim. 3 aylık süreçte 35 firmaya 4 milyar 229 milyon lira yatırım ve 10 bin 400 kişiye istihdam taahhüdü karşılığında arsa tahsislerini gerçekleştirdik. 1. OSB'de açıldığı günden bu güne 11 bin kişi istihdam ediliyor. Henüz fabrikalar üretime başlamadan Demirağ OSB'de 10 bin 400 kişiye istihdam sözünü aldık. Sivas'ın işsizliğini Demirağ OSB ile çözeceğiz, şehrimizi kalkındıracağız."

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