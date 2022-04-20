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Sivas Devlet Tiyatrosu "Alice Harikalar Diyarında" çocuk oyununu sahneleyecek

20.04.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas Devlet Tiyatrosu "Alice Harikalar Diyarında" çocuk oyununu sahneleyecek

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 102'nci yılı nedeniyle “Alice Harikalar Diyarında” adlı çocuk oyunuyla perdelerini açacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, Ekin Tunçay Turan'ın Türkçeye çevirdiği, Muzaffer Kırıkkalp’in yönettiği ve Lewis Carrol’un kaleme aldığı çocuk oyunu, bugün ve 23 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde minik seyircilerle buluşacak.

SDT, 21-22 Nisan'da ise "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" oyunuyla seyircinin karşısına çıkacak. Shakespeare'in klasiklerinden olan oyun, saat 20.30’da sahnelenecek.

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