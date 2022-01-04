YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas Devlet Tiyatrosu "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası"nı sahneleyecek

Sivas Devlet Tiyatrosu "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası"nı sahneleyecek

04.01.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas Devlet Tiyatrosu "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası"nı sahneleyecek

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT) "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" adlı oyunla yeni yıla "merhaba" diyecek.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, William Shakespeare'in önemli klasiklerinden olan oyun, 6 Ocak Perşembe günü saat 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Yönetmenliğini SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz'ün üstlendiği oyun, 7 Ocak Cuma saat 19.30'da, 8 Ocak Cumartesi ise 14.00 ve 19.30'da yeniden sahnelenecek.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircilerden, aşı kartları veya 48 saat önce yapılmış PCR test sonuçları istenecek oyunun biletleri, "www.biletinial.com" adlı internet sitesinden, "Sanat Cepte" uygulamasından ve SDT gişesinden temin edilebilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulunduKahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Sivas'taki bakım ve rehabilite merkezi sahipsiz hayvanlara yuva oluyorSivas'taki bakım ve rehabilite merkezi sahipsiz hayvanlara yuva oluyor
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 4 Ocak Salı

İmsak
06:17
Sabah
07:46
Öğle
12:42
İkindi
15:06
Akşam
17:27
Yatsı
18:51

Sivas Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Salı

Koçak Eczanesi
Merkez
Tülay Eczanesi
Merkez
Yenişehir Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Şifa Eczanesi
Zara
Koçak Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık görevinden istifa etti

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık görevinden istifa etti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Diyarbakır surlarının çevresindeki kaçak yapılar yıkılıyor

Diyarbakır surlarının çevresindeki kaçak yapılar yıkılıyor

Sivas Belediye Başkanı Bilgin vatandaşlarla "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

Sivas Belediye Başkanı Bilgin vatandaşlarla "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

GÜNCELLEME - Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

GÜNCELLEME - Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.