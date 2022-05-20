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Sivas Devlet Tiyatrosu Sinop'ta perdelerini açacak

20.05.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas Devlet Tiyatrosu Sinop'ta perdelerini açacak

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "1919: Şafak" adlı oyunu Sinop'ta sahneleyecek.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, 18-19 Mayıs'ta "Şafak 1919" isimli oyunla Samsun'da perdelerini açan SDT, yarın ve 22 Mayıs’ta Sinop Kültür Merkezi Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.

Asiye Demet Köse ile SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz'ün kaleme aldığı, Gündüz'ün sahneye taşıdığı "1919: Şafak" isimli oyun, yarın ve 22 Mayıs’ta Sinop Kültür Merkezi Sahnesi’nde saat 20.00'de perdelerini açacak.

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