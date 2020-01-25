YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas eksi 13 derece ile buz tuttu

Sivas eksi 13 derece ile buz tuttu

SİVAS HABERLERİ  | 25.01.2020 13:00 | Son Güncelleme

Sivas’ta hava sıcaklığı sıfırın altında 13 dereceye düşmesi hayatı güçleştirdi.Sivas’ta kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkisini gösterdi.

Sivas’ta hava sıcaklığı sıfırın altında 13 dereceye düşmesi hayatı güçleştirdi.
Sivas’ta kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkisini gösterdi. Şehir merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 13 dereceye kadar düştü. Göletler dondu. Şehir merkezinden 10 kilometre uzaklıkta bulunan Meraküm mevkisine kar sürgünü etkili oldu. Karla kaplanan yollar sürücülere zor anlar yaşattı. Sivaslılar soğuk havanın etkisini hissettirdiğini belirtirken dondurucu soğuğa alışkın olduklarını söylediler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Zabaha kadar dedi hayatı değiştiZabaha kadar dedi hayatı değişti
Sivasspor’da Hugo Vieira’nın Sözleşmesi FeshedildiSivasspor’da Hugo Vieira’nın Sözleşmesi Feshedildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

Depremde cami minaresi yıkıldı

Depremde cami minaresi yıkıldı

Kocaeli'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı

Kocaeli'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı

İHH arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine yönlendirildi

İHH arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine yönlendirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız"

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Sivas Namaz Vakitleri 25 Ocak Cumartesi

İmsak
06:13
Sabah
07:39
Öğle
12:49
İkindi
15:25
Akşam
17:49
Yatsı
19:10

Sivas Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Cumartesi

Duygu Eczanesi
Merkez
Hikmet Eczanesi
Merkez
İrfan Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Mercan Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sivasspor’un başarısına Japon büyükelçi de kayıtsız kalmadı

Sivasspor’un başarısına Japon büyükelçi de kayıtsız kalmadı

Lider Sivasspor'da transfer çalışmaları

Lider Sivasspor'da transfer çalışmaları

Eski başkan kalp krizinden hayatını kaybetti

Eski başkan kalp krizinden hayatını kaybetti

Sivasspor ile Göztepe 13. randevuda

Sivasspor ile Göztepe 13. randevuda

Sivas, Tokat Ve Yozgat’ta ’kudüs’ Protestosu

Sivas, Tokat Ve Yozgat’ta ’kudüs’ Protestosu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.