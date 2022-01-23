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Sivas-Erzincan kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

23.01.2022 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas-Erzincan kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

SİVAS (AA) - Tipi nedeniyle Sivas-Erzincan kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Sivas'ı Erzincan'a bağlayan kara yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı rüzgarın etkisiyle tipiye dönüştü.

Tipi nedeniyle kara yolunun Zara-İmranlı-Kızıldağ güzergahı çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Güzergahtaki kontrol noktalarında bekleyen polis ve jandarma ekipleri, bölgeden hiç bir aracın geçişine izin vermiyor.

Bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri ise yolun tekrar ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

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