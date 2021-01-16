YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas-Erzincan kara yolunda kar yağışı ve buzlanma

Sivas-Erzincan kara yolunda kar yağışı ve buzlanma

16.01.2021 02:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas-Erzincan kara yolunda kar yağışı ve buzlanma

SİVAS (AA) - Sivas-Erzincan kara yolunda etkili olan kar yağışı ve buzlanma, 1453 rakımlı Seyfebeli Geçidi'nde ağır tonajlı araçların sürücülerine zor anlar yaşattı.

Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkisini artırdı.

Sivas-Erzincan kara yolundaki 1453 rakımlı Seyfebeli Geçidi'nde, kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buzlanma meydana geldi.

Ağır tonajlı araçların ilerlemekte zorlandığı kara yolunda, rampayı çıkamayan 3 aracın yardımına karayolları ve emniyet ekipleri koştu.

Araçlar, geçidin yüksek kesimlerinde karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmasının ardından rampayı çıkarak yoluna devam etti.

Kar temizleme çalışmalarına devam ettiği bölgede, polis ekipleri kontrol noktalarında sürücüleri buzlanmaya karşı uyarıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı

Sivas Namaz Vakitleri 16 Ocak Cumartesi

İmsak
06:16
Sabah
07:44
Öğle
12:47
İkindi
15:17
Akşam
17:39
Yatsı
19:02

Sivas Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Cumartesi

Dost Eczanesi
Merkez
Nasuhoğlu Eczanesi
Merkez
Örnekol Eczanesi
Merkez
Çelik Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Diğer Haberler

Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

STSO, kiracılarından 6 ay kira almayacak

STSO, kiracılarından 6 ay kira almayacak

STSO, kiracılarından 6 ay kira almayacak

STSO, kiracılarından 6 ay kira almayacak

Eken , “Koruma alanı sınırı daraltırsın”

Eken , “Koruma alanı sınırı daraltırsın”

Sivasspor, Medipol Başakşehir maçı için İstanbul'a gitti

Sivasspor, Medipol Başakşehir maçı için İstanbul'a gitti

Gürün’de ilk aşı başhekime uygulandı

Gürün’de ilk aşı başhekime uygulandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.