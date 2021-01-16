Sivas-Erzincan kara yolunda kar yağışı ve buzlanma

SİVAS (AA) - Sivas-Erzincan kara yolunda etkili olan kar yağışı ve buzlanma, 1453 rakımlı Seyfebeli Geçidi'nde ağır tonajlı araçların sürücülerine zor anlar yaşattı.
Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkisini artırdı.
Sivas-Erzincan kara yolundaki 1453 rakımlı Seyfebeli Geçidi'nde, kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buzlanma meydana geldi.
Ağır tonajlı araçların ilerlemekte zorlandığı kara yolunda, rampayı çıkamayan 3 aracın yardımına karayolları ve emniyet ekipleri koştu.
Araçlar, geçidin yüksek kesimlerinde karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmasının ardından rampayı çıkarak yoluna devam etti.
Kar temizleme çalışmalarına devam ettiği bölgede, polis ekipleri kontrol noktalarında sürücüleri buzlanmaya karşı uyarıyor.