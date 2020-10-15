Sivas Eylül ayında ihracatta rekor kırdı

Sivas’ta Eylül ayında yapılan ihracat geçen yılına Eylül ayına oranla yüzde 41,1 artış gösterdi. Sivas Valiliği katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)’nin verilerine göre Eylül 2020 yılında Sivas’tan yapılan ihracat geçen yıla oranla yüzde 41,1 artış göstererek rekor kırdı. Verilere göre ;son 12 içinde Sivas İl ihracat grafiğine bakıldığında, toplam ihracat 78 milyon dolara yaklaşırken en çok ihracat yapılan kalem 2,9 milyon dolar ile madencilik sektörü oldu. Sonrasında ise sıralamayı 2,5 milyon dolara yaklaşan tutar ile Makine ve aksamları sektörü izledi. Sivas’ta en çok ihracat yapılan ilk beş ülke sırasıyla ABD, Çin, Almanya, İsrail, İsveç oldu. Sivas Valiliği ise ihracat verilerinin grafiğini sosyal medya hesabından paylaşarak emeği geçenlere teşekkür etti. Valiliğin sosyal medya aracılığı ile yaptığı açıklamada; “İlimiz 2019 yılı Eylül ayına göre yüzde 41,1 artışı ile ihracat rekoru kırdı. Sivas ili ihracat grafiğine bakıldığında toplam ihracatımız 78 milyon dolara yaklaşırken bu ay ki ihracat miktarı 9 milyon 790 bin 87 dolardır. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz’’ ifadelerine yer verildi.

